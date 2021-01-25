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9:31

В Петербурге возбуждено уголовное дело о препятствовании движению в центре города 23 января

фото ЗакС политика В Петербурге возбуждено уголовное дело о препятствовании движению в центре города 23 января

Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга возбудило уголовное дело о создании помех движению пешеходов и автотранспорта (ч. 1 ст. 267 УК РФ) постфактум прошедшей 23 января в центре города акции в поддержку Алексея Навального, оповестили в полицейском Главке.

По версии полиции, в обозначенный день с 09:30 до 17:00 неизвестные мешали транспорту и прохожим свободно перемещаться по центру.

"В частности, массово выйдя на проезжую часть Малой Морской улицы, группа граждан создала угрозу безопасности граждан, своими действиями вынуждая водителей автомобилей применять опасные маневры во избежание наезда на пешеходов", - пояснили в Главке.

На данный момент правоохранители устанавливают всех причастных к правонарушениям.

Напомним, протестное шествие в субботу, 23 января, началось на Сенатской площади и проследовало по Невскому проспекту и параллельным улицам в сторону Марсова поля, а затем Гостиного двора и площади Восстания. В акции приняли участие не менее 10 тысяч человек. Организаторы заявляют, что собралось больше 20 тысяч. Задержаны были при этом свыше 500 человек.

Подробнее об акции в поддержку Навального читайте в материале ЗАКС.Ру, также мы подготовили фоторепортаж о субботних протестах.

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