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18:22

Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов опасается новой вспышки заболеваемости COVID-19 после акции протеста в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" посетовал на то, что несогласованная акция протеста в поддержку Алексея Навального, на которую в минувшие выходные вышли горожане, может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.

По словам Беглова, Смольный планирует обсудить с Роспотребнадзором смягчение введенных в Петербурге из-за эпидемии ограничений.

"К сожалению, в субботу прошла несанкционированная акция. Это может привести к подъему заболеваемости из-за массового скопления людей", - заявил Беглов.

Он отметил, что у некоторых людей коронавирус протекает бессимптомно, и они могут "принести болезнь в семью, на работу", "заражают окружающих". Беглов опасается, что достигнутое "снижение заболеваемости" может "обернуться новой вспышкой".

Напомним, акции в поддержку Навального прошли в российских городах 23 января. В Петербурге на нее вышли не менее 10 тысяч человек. Как мероприятие прошло в Северной столице - в материале и фоторепортаже ЗАКС.Ру. 


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