Свердловский губернатор берет себе в заместители еще одного мэра

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о том, что решил взять на должность еще одного своего заместителя мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова, который уже принял его предложение. Глава региона отметил хорошую работу в городе своего будущего коллеги, в том числе, и качество борьбы с распространением коронавируса. Срок полномочий Шмыкова истекает в марте, и он намерен доработать до конца.

"Но я уверен, что достигнутые здесь результаты будут сохранены, а все начатые хорошие дела — продолжены. Мы, со своей стороны, окажем городу всю необходимую поддержку", - написал Куйвашев в своем Instagram.

В конце декабря аналогичным образом Куйвашев поступил с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, который стал его первым заместителем в региональном правительстве.