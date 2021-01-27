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13:35

Кассационный суд оставил без изменения решение об отмене итогов голосования на участке МО "Московская застава"

фото ЗакС политика Кассационный суд оставил без изменения решение об отмене итогов голосования на участке МО "Московская застава"

Третий кассационный суд отклонил жалобу участковой избирательной комиссии №1280 на решение Московского районного суда об отмене итогов муниципальных выборов 2019 года по 1 округу МО "Московская застава". Об этом ЗАКС.Ру сообщил экс-кандидат в муниципальные депутаты округа Александр Будберг. 

Он вместе с представительницами "Яблока" Анастасией Кузнецовой и Екатериной Жарковой в районном суде оспорили итоги голосования. По этому решению, они должны получить мандаты муниципальных депутатов "Московской заставы".

По информации Будберга, УИК №1280 не намерена далее оспаривать судебное решение. Он также сообщил, что экс-кандидаты подавали жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию на бездействие муниципального избиркома, который не исполняет решение суда и не передает им мандаты. Комиссия по жалобам Горизбиркома 12 января рассмотрела обращение бывших кандидатов и решила предписать ИКМО передать мандаты до 18 февраля, рассказал Будберг. На общем заседании ГИК это решение еще не приняли. При этом, Будберг сообщил, что представитель УИК №1280 связался с его адвокатом и заверил его, что ИКМО проведет заседание 2 февраля. Тогда же или на следующий день экс-кандидаты получат свои мандаты муниципальных депутатов МО "Московская застава", добавил Будберг. Места в совете ему и Кузнецовой с Жарковой должны освободить Мария Агафонова (самовыдвижение), Екатерина Кочергина (ЛДПР) и Наталья Федорова ("Единая Россия"). 

Напомним, во время подсчета голосов после муниципальных выборов 8 сентября 2019 года на УИК №1280 перевес был в пользу кандидатов от оппозиции. Членов комиссии засняли выходящими с бумагами из здания, в котором располагался участок. На рассмотрении дела в районном суде представитель УИК и некоторые свидетели заявляли, что комиссия якобы только перешла в другое помещение в здании из-за сломавшегося принтера.  Кузнецова и Будберг в суде настаивали на том, что комиссия покинула здание и не возвращалась в него.  

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