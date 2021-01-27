Bellingcat: Причиной смерти главы движения "Новая Россия" Никиты Исаева могло быть отравление

Расследователи из Bellingcat и The Insider, в декабре выпустившие резонансный материал об отравлении Алексея Навального, где речь идет о восьми связанных с ФСБ россиянах, опубликовали еще один материал на схожую тему. В нем изучены три случая странных, по мнению авторов, смертей - двух кавказских активистов и политика, главы движения "Новая Россия" Никиты Исаева, который в конце 2019 года скоропостижно скончался в поезде. По официальной версии, от сердечного приступа в 41 год.

Авторы установили, что за политиком могли следить почти год до рокового происшествия люди, которых они ранее упоминали в связи с отравлением Навального: перемещения последних ранее были выложены в публичный доступ. Пересечений с Исаевым по времени и месту у них насчитали как минимум семь, при этом последняя поездка в Тамбов не считается. Расследователи утверждают, что в "группу Исаева" входили двое людей из "группы Навального" и еще три человека из ФСБ.

При этом у авторов нет устраивающего их объяснения того, почему Исаева могли избрать жертвой для атаки, поскольку, по их оценке, политик был совершенно лояльным Кремлю и спецслужбам. Они рассматривают версию некоего "предательства", в котором приближенные к власти могли его заподозрить.