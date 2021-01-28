Главу Штаба Навального в Петербурге из спецприемника вывезли на суд

Штаб Навального в Петербурге сообщил на своих страницах в социальных сетях, что руководителя их организации Ирину Фатьянову вывезли из спецприемника в отделение полиции для составление протокола о нарушении установленного порядка организации митинга, шествия или другой акции (ч.2 ст. 20.2 КоАП). В спецприемнике Фатьянова отбывала арест за анонс акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января - также по ч.2 ст.20.2 КоАП. Она должна была освободиться вечером 29 января.

В Штабе уточнили, что на главу регионального отделения в отделе полиции составили протокол и повезли в суд. Сейчас Фатьянова ожидает начала судебного заседания вместе с адвокатами в Дзержинском районном суде. По вменяемому ей нарушению, главе регионального штаба грозит арест до 10 суток.

Напомним, из-за акции 23 января в Петербурге уже арестовали более 30 человек, остальных - оштрафовали. Штаб Навального анонсировал новую акцию на 31 января.

София Саттарова