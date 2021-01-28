Еврейская община ждет прокурорской проверки слов профессора, отрицающего холокост

Руководители еврейской общины Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и Марк Грубарг отправили официальные запросы в комитет по образованию Смольного, городскую прокуратуру и администрацию Ленобласти. В своих письмах они указывают на ставшее резонансным выступление профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева на одном из январских вебинаров, в ходе которого он подверг сомнению само существование такого явление, как холокост. Мероприятие проходило с участием учителей из Ленобласти.

"Отрицание Холокоста в России — уголовное преступление, подпадающее под статью о реабилитации нацизма. Мы подаем заявление в прокуратуру. Надеемся, что инцидент будет тщательно расследован и виновный понесет заслуженное наказание", - цитирует заявление Певзнера "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу Большой хоральной синагоги.

Реакции правоохранителей также добивается депутат Борис Вишневский, усмотревший в скандальной речи спикеры признаки реабилитации нацизма. Напомним, что герой скандала в ходе вебинара, среди прочего, заявил, что после Второй мировой войны на территории Германии не обнаружили газовых камер, в которых убивали людей, а сам газ якобы использовался для дезинфекции помещений. Отметим, что руководство РАНХиГС уже объявило о разрыве трудовых отношений с Матвеевым.

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