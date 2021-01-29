Минобрнауки разрешило российским вузам вернуться к очному обучению с 7 февраля

Министерство науки и высшего образованиядало указание подведомственным вузам с 7 фераля вернуться к очному обучению студентов с учетом ситуации с эпидемией коронавируса в каждом регионе, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение главы ведомства Валерия Фалькова.

В документе указано, что Минобрнауки приказывает руководству подведомственных организаций высшего образования по согласованию с местными властями "организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта РФ".

Вузам, которые не подчиняются Минобрнауки, рекомендовано также вернуться к очным занятиям с учетом эпидемиологической ситуации. Приказ вступит в силу с 7 февраля.

При возвращении к очному обучению руководство вузов должно будет сделать все, чтобы студенты и преподаватели соблюдали меры профилактики коронавируса. В том числе, следить за наличием антисептиков для рук, измерять температуру тела бесконтактно при входе, обязать носить маски, котролировать, как соблюдается социальная дистанция, дезинфицировать все контактные поверхности в местах общего пользования. Если ситуация с эпидемией снова ухудшатся, вузы опять вернуться к прежним ограничениям.

Подведомственные Минобрнауки вузы Москвы и Петербурга перешли на удаленный режим обучения с 13 ноября. Региональным учебным заведениям было рекомендовано сделать то же самое.