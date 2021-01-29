Начальником "Метростроя" на месяц станет замглавы КРТИ Каргин

В течение ближайшего месяца, с 3 февраля по 10 марта, новым временным главой "Метростроя" станет зампредседателя КРТИ Иван Каргин, информирует пресс-служба компании.

10 марта состоится общее собрание акционеров "Метростроя", на котором примут решение об избрании единоличного исполнительного органа - генерального директора.

В ходе последнего собрания владельцев акций компании, которое прошло 22 января, пять мест из девяти получили чиновники Смольного, который владеет 46% акций.

Не связанных с городом акционеров в совете теперь представляют начальник ОП "Тоннельный отряд" Николай Лаптев, бывший советник директора Сергей Седойкин, исполнительный директор ООО "СТ–Девелопмент" Илья Дубяга и совладелец ООО "Лидер Консалт" Александр Макарчев.

Напомним, в 2020 году банк ВТБ подарил Смольному 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы". Компания была зарегистрирована в октябре как дочернее предприятие, входящее в структуру группы ВТБ. Её главой является Александр Романов, также занимающий пост руководителя другой структуры ВТБ – ООО "Транспортные концессии".

Долгое время единственным подрядчиком по строительству метро в Петербурге был ОАО "Метрострой". Однако в последние пару лет компания столкнулась с большими финансовыми проблемами, имела большие долги по зарплате перед своими. В конце 2019 года в отношении бывшего гендиректора компании Николая Александрова было возбуждено дело о мошенничестве.

6 апреля начнется судебный процесс о признании "Метростроя" банкротом.