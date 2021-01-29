"Россия 1" в сюжете назвала "дворец Путина" под Геленджиком недостроенным апарт-отелем

Телеканал "Россия 1" опубликовал сюжет о "дворце" под Геленджиком, в котором утверждается, что этот объект – недостроенный апарт-отель, а не связанная с президентом Владимиром Путиным недвижимость.

Один из строителей в ответ на вопрос, действительно ли это здание "дворец Путина", сказал, что это "апарт-отель, ну, гостиница, с номерами, с общими зонами, с бассейном". При этом ведущий канала Александр Рогаткин акцентировал внимание, что в самом дворце "голые бетонные стены" и "нет даже намека на то, что показано" в расследовании команды Алексея Навального.

"Ни золотых орлов, ни мраморных колонн — по всему зданию идут отделочные работы", - сказал Рогаткин.

В расследовании Навального о "дворце" указывалось, что сейчас его перестраивают из-за ошибок в проектировании, которые привели к распространению плесени. По утверждению политика, в здании "ободрали мрамор, вынесли все ценное" и "начали работы заново". Показанные в фильмы интерьеры – это интерактивный проект, созданный на основе переданного одним из подрядчиков плана, в котором, по утверждению Навального, перечислены моменты "от рисунка узоров на полу до артикулов всех предметов мебели и расстановки розеток".

В этот же день, 29 января, свое расследование о "дворце" опубликовала "Медуза". Из материала следует, что Путин минимум четырежды мог посетить эту стройку, аквадискотека – лишь "танцующий" фонтан, а на "складе грязи" хранится лечебная грязь для спа-процедур.

Фильм-расследование о "дворце Путина" был опубликован командой Навального 19 января, на следующий день после того, как политика отправили под арест до суда по требованию ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Авторы расследования утверждают, что территория может быть недвижимостью Путина, и её стоимость оценивается в 100 млрд рублей. Песков назвал эту тему "старой пластинкой" и заявил, что у Путина "нет никакого дворца в Геленджике".

Фильм уже набрал свыше 100 млн просмотров на YouTube-канал.

фото: скрин сюжета телеканала "Россия 1"