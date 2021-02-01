За неделю в Петербурге на 9% снизилось количество COVID-госпитализаций

За прошлую неделю уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом в Петербурге сократился на 9%, известил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В больницы попали 3556 граждан с COVID-19, тогда как неделей ранее их было 3904.

"Между тем на сегодня зафиксирована доля тяжелых больных в стационарах – около 26%, что на 2% превышает среднемесячные показатели. На сегодняшний день на ИВЛ находятся 297 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями", - уточнил данные руководитель комздрава.

Днём ранее в Смольном сообщили, что в Северную столицу поступило ещё 37,8 тысяч доз вакцины "Спутник V". В ближайшее время количество прививочных пунктов в городе увеличится до 120.