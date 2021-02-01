В Петербурге продолжает снижаться уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в городе на Неве находится на неэпидемическом уровне, уведомили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве известили, что за прошедшую неделю показатель снизился во всех возрастных группах.

"Заболеваемость обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии (рино и другие респираторные вирусы)", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее ЗАКС.Ру сообщал, что за минувшую неделю на 9% снизилось число госпитализаций заболевших коронавирусом горожан, однако доля тяжелых пациентов в стационарах составляет около 26%.