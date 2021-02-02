Журналистам запретили вести съемку заседания Мосгорсуда по Навальному

В Московском городском суде началось выездное заседание Симоновского райсуда по замене Алексею Навальному условного срока заключения на реальный в рамках дела "Ив Роше". Текстовую трансляцию ведёт "Медиазона".

В начале процесса сторона прокуратуры и ФСИН выступают против того, чтобы присутствующие в зале журналисты вели видеозапись заседания. Судья Наталья Репникова поддерживает их прошение. Адвокаты Навального возмущены:

— Каким образом это [съёмка] может мешать представителю ФСИН и прокуратуры? — спрашивает Вадим Кобзев. Навальный также настаивает на том, что пресса никому не будет мешать; суд, тем не менее, разрешает видеозапись только собственной пресс-службе.

У здания Мосгорсуда и возле ближайшей к нему станции метро, между тем, продолжаются массовые задержания граждан. В автозаки попадают также журналисты.