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11:07

На подходах к Мосгорсуду начались массовые задержания: полиция выхватывает из толпы случайных прохожих

фото ЗакС политика На подходах к Мосгорсуду начались массовые задержания: полиция выхватывает из толпы случайных прохожих

Возле здания Московского городского суда, где сегодня рассматривается замена условного срока на реальный политику Алексею Навальному, начались массовые задержания случайных граждан: полиция выхватывает людей из толпы, передает Telegram-канал "Автозак LIVE".

Не обошли вниманием правоохранители и представителей прессы: так, последним в полицейскую машину увели корреспондента издания Sota Vision. Вслед за ним увели журналиста "Открытых медиа" Евгения Сафронова.

Кроме того, территорию рядом с Мосгорсудом охраняют конные патрули.

С самого утра, напомним, полиция ловит граждан, выходящих из ближайшей к Мосгорсуду станции метро "Преображенская площадь". В автозаки попали уже не менее 30 человек.

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