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12:22

ФСИН требует заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

фото ЗакС политика ФСИН требует заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний настаивает на том, чтобы условное наказание Алексея Навального было изменено на реальный срок в виде 3,5 лет в колонии, передает "Медиазона".

Также ФСИН полагает, что политика следует оштрафовать на полмиллиона рублей.

По мнению ведомства, Навальный допустил многочисленные нарушения испытательного срока по делу "Ив Роше", из-за которых он был продлён ещё на год. Кром того, якобы политик нарушал не только условия срок, но и общественного порядка, инспекция фиксировала неявки на регистрацию в первый и третий понедельники месяца.

Также по завершении лечения в берлинской клинике "Шарите" Навальный "свободно перемещался" по Германии - о чем, по словам представителя ФСИН, свидетельствуют фото в интернете.

Тем временем, у Мосгорсуда, где идёт процесс, скопилось множество полицейских и ОМОНа. По состоянию на 12:00, в автозаки попали не менее ста человек.

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