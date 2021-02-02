"Дело, по которому я нахожусь в клетке, полностью сфабриковано": Навальный - о судебном процессе над ним

В Московском городском суде возобновилось заседание по замене Алексею Навальному условного срока наказания на реальный: ранее судья объявляла двухчасовой перерыв.

Политик попросил, чтобы перед тем, как он выступит, дали возможность отчитаться представителю ФСИН и прокурору, однако судья решает, что сначала должен выступить он.

Для начала Навальный напомнил, что согласно решению ЕСПЧ состава преступления по делу "Ив Роше", по которому его преследуют, нет.

"Дело, по которому я нахожусь в клетке, полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация даже признала это — половинчато — выплатив мне компенсацию. Кому-то очень хотелось, чтобы я ни одного шага не сделал по территории нашей страны свободным человеком. И мы знаем кому, мы знаем, причина — ненависть и страх одного человека", - начал Навальный, которого цитирует "Медиазона".

В рамках возобновленного процесса, напомним, ФСИН запросила 3,5 года колонии общего режима для Навального.