"Гостиный двор" и еще три станции метро Петербурга снова открыли для пассажиров

Станции метро "Гостиный двор", "Маяковская", "Площадь Восстания" и "Невский проспект" в 00:23 2 февраля были снова открыты для пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро Петербурга".

Работать этим станциям до закрытия по обычному графику недолго - около 20 минут.

Четыре центральные станции петербургского метрополитена были закрыты около одиннадцати часов вечера на фоне протестной прогулки петербуржцев и последовавших из-за нее задержаний.

Вечером 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный. После этого в Москве и Петербурге силовики начали задерживать вышедших на улицы граждан. В Петербурге задержания начались после девяти вечера у Гостиного двора. После группа горожан отправилась в протестную прогулку в сторону Дворцовой, задержания продолжились. Возле Гостиного двора, как сообщает "Бумага", полиция применила электрошокер к задержанным.

По данным "ОВД-Инфо", за вечер 2 февраля в Петербурге уже были задержаны не менее 119 человек. По России в день суда над Навальным уже задержаны 679 человек.