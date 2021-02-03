"ОВД-Инфо": В день суда над Навальным в России задержали больше тысячи человек

Правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо" привел обновленные данные о числе задержанных по всей России 2 февраля и в ночь на 3 февраля по состоянию на 00:55. Количество отправленных в автозаки граждан составляет уже 1012 человек.

Больше всего задержанных в Москве - 828 человек. Задержания в столице начались еще утром у Мосгорсуда, где решался вопрос о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный. Вечером силовики отправляли в Москве граждан, вышедших на улицу уже после оглашения решения, согласно которому оппозиционер может провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

В Петербурге были задержаны более 150 человек. После оглашения решения по делу Навального полиция начала отправлять в автозаки граждан, находившихся возле станции метро "Гостиный двор". Позже задержания продолжились по всему Невскому проспекту, а также в ближайших дворах.

Ранее, 23 и 31 января во многих городах России проходили акции в поддержку арестованного Навального. В Петербурге эти акции стали крупнейшими по масштабу за многие годы, в общей сложности правоохранители на них задержали около двух тысяч человек. О том, как прошли эти акции – в репортажах ЗАКС.Ру.