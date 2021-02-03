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12:47

Беглов утвердил порядок госнадзора в области обращения с животными в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов утвердил порядок госнадзора в области обращения с животными в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке государственного надзора в области обращения с безнадзорными животными, сообщили в Смольном.

Госнадзор вводится в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществлять его будут управление ветеринарии и районные администрации. Проверять будут, как ведется отлов, содержание бездомных животных в приютах, возврат их в прежние места обитания.

Также каждый год до 15 мая управление ветеринарии должно будет направлять в комитет по благоустройству сведения о лекарствах для животных, которые можно будет использовать для отлова бездомных животных, и о действующих приютах, в которые будут передавать отловленных. Контролировать ведение госнадзора будут вице-губернаторы Николай Бондаренко и Олег Эргашев.

Кроме того, будет осуществляться госнадзор за содержанием животных, их выгулом, торговлей и использованием питомцев в предпринимательской деятельности.

Ранее Беглов заявил о том, что в Петербурге будут созданы два государственных приюта для бездомных животных.


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