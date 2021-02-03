Суд в Москве оштрафовал работавшего на акции 2 февраля журналиста "Открытых медиа" на 10 тысяч рублей

Головинский суд Москвы оштрафовал корреспондента "Открытых медиа" Дмитрия Никитина на 10 тысяч рублей по статье об участии в акции, сообщают "Открытые медиа".

Заседание суда по рассмотрению протокола, составленного на Никитина, не проводилось: журналисту сразу выдали решение о штрафе в 10 тысяч рублей. Адвоката в суд к нему так и не допустили.

Дмитрий Никитин был задержан 2 февраля на стихийной акции протеста в Москве, на которую люди вышли после решения суда заменить условный срок Алексея Навального на реальный по делу "Ив Роше". Омоновцы отправили журналиста в автозак, несмотря на наличие у него пресс-карты, редзадания и опознавательного знака – жилета с надписью "Пресса".

На журналиста составили протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга, создавшее помехи движению транспорта). Его увезли в суд в наручниках после ночи в отделении полиции. Адвоката не пускали в суд приставы, ссылаясь на приказ сверху "не пускать защитников по митингам".