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18:51

Зюганов: Власти по-прежнему больше боятся не Навального, а левого поворота

фото ЗакС политика Зюганов: Власти по-прежнему больше боятся не Навального, а левого поворота

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал замену условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному, повторив свое давнее суждение о якобы управляемости осужденного политика из-за рубежа и провокационной сути его деятельности. При этом для Кремля, в понимании Зюганова, популярный у молодежи расследователь коррупции далеко не главная угроза.

"Мы видим, что разыгрывается противостояние: то Путин против коммунистов, то теперь Путин против Навального. Правда же в том, что курс, который проводит наш либеральный социально-экономической блок, завел страну в тупик, привел к системному кризису. Но власти у нас по-прежнему больше боятся не кризиса и не Навального, а левого поворота", - заявил депутат Госдумы в интервью "Свободной прессе".

Зюганова также возмущает задержание однопартийца Алексея Федина, которого приняли за участника несанкционированной акции "навальнистов", хотя тот раздавал листовки, посвященные 23 февраля.

Отметим, что петербургский горком КПРФ выпустил гораздо более сдержанное заявление относительно разогнанных акций в поддержку Навального 23 и 31 января. В отличие от речи Зюганова, в нем не фигурируют сравнения оппозиционера с попом Гапоном и не звучат упреки в попытке "разжечь майдан". Наоборот, петербургские коммунисты осуждают препоны, которые власти ставят протестующим, не разрешая им митинговать и допуская их избиение на улицах.

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