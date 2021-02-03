КПРФ в Петербурге поддержит всероссийскую акцию протеста 23 февраля

Анонсированные Геннадием Зюгановым всероссийские протестные мероприятия ко Дню защитника Отечества намерены поддержать и в Петербурге, сообщила ЗАКС.Ру лидер фракции КПРФ в городском Заксобрании Ольга Ходунова.
По её словам, будет подана заявка на митинг в Смольный. Однако в партии уже обдумывают альтернативные форматы протеста на случай, если чиновники ответят отказом.
Места, где планируется провести акцию и её основные лозунги, депутат предпочла пока оставить в секрете.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что акции 23 февраля пройдут по всей стране. По его словам, компартия выступает "за осмысленный и конструктивный протест".
Сергей Еремеев
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