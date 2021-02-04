ФСБ прояснила Вишневскому ситуацию с "куратором" при институте истории РАН

Петербургский депутат Борис Вишневский опубликовал скан письма из регионального УФСБ, ответившего ему на запрос о "кураторе" из ведомства, который, по некоторым данным, появился в институте истории РАН. "Яблочник", несмотря на то, что по прочтении вопросов у него прибавилось, признал, что ответ все же обстоятельный и не выглядит отпиской.

В письме представители УФСБ напомнили, что по закону они могут прикомандировывать своих сотрудников к любым государственным учреждениям при согласии руководства последних, поскольку это продиктовано интересами безопасности РФ. При этом открыто узнать и уточнить, к каким именно учреждениям приставлены сотрудники тайной полиции, невозможно, поскольку это автоматически станет разглашением гостайны.

Следующим шагом Вишневского станет еще один запрос в ведомство, а также обращение к директору института истории. В первом случае депутата интересует, какую безопасность необходимо обеспечивать в научном учреждении и получалось ли на это согласие от РАН. А от руководства института истории политику хочется узнать, зачем ему понадобилось, чтобы туда кого-то прикомандировывали из силовиков.

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