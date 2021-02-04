18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:55

ФСБ прояснила Вишневскому ситуацию с "куратором" при институте истории РАН

фото ЗакС политика ФСБ прояснила Вишневскому ситуацию с "куратором" при институте истории РАН

Петербургский депутат Борис Вишневский опубликовал скан письма из регионального УФСБ, ответившего ему на запрос о "кураторе" из ведомства, который, по некоторым данным, появился в институте истории РАН. "Яблочник", несмотря на то, что по прочтении вопросов у него прибавилось, признал, что ответ все же обстоятельный и не выглядит отпиской.

В письме представители УФСБ напомнили, что по закону они могут прикомандировывать своих сотрудников к любым государственным учреждениям при согласии руководства последних, поскольку это продиктовано интересами безопасности РФ. При этом открыто узнать и уточнить, к каким именно учреждениям приставлены сотрудники тайной полиции, невозможно, поскольку это автоматически станет разглашением гостайны.

Следующим шагом Вишневского станет еще один запрос в ведомство, а также обращение к директору института истории. В первом случае депутата интересует, какую безопасность необходимо обеспечивать в научном учреждении и получалось ли на это согласие от РАН. А от руководства института истории политику хочется узнать, зачем ему понадобилось, чтобы туда кого-то прикомандировывали из силовиков.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:39 Суд арестовал депутата ЗакСа Ленобласти Голикова по делу о 3 млн рублей

15:15 После обращения Ковалева Политехнический парк рекомендовали открыть с восточной стороны

14:59 Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

14:41 Макаров наградил росгвардейцев, охранявших ЗакС в ходе протестов 31 января

14:01 Росгвардия потратила ещё 247 млн рублей на спецтехнику для разгона митингов

13:54 Арестованных после акций за Навального петербуржцев везут отбывать наказание в Волосово

13:40 Любови Соболь предъявили обвинение по "санитарному делу"

13:26 Минэкономразвития объявило о стабилизации цен на продукты

13:10 "Репрессий нет. Вы забываете про нападения на полицию": Кремль - о протестах в России

12:55 ФСБ прояснила Вишневскому ситуацию с "куратором" при институте истории РАН

12:45 "Забрали даже надувные шарики": Силовики пришли с обыском в саратовский штаб Навального

12:11 В РФ подтвердилось новых 16,7 тысяч заражений COVID-19, в Петербурге - 1571 случай

12:02 Дрозденко предложил создать в Гатчине мемориал на месте детского концлагеря

11:46 Суд сократил срок фигуранту "московского дела", швырнувшему урной в омоновца

11:32 Арестованного за ретвит шутки главреда "Медиазоны" держат в восьмиместной камере с 27 людьми

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru