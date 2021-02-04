Суд арестовал депутата ЗакСа Ленобласти Голикова по делу о 3 млн рублей

Суд в Петербурге до 1 апреля арестовал депутата Заксобрания Ленинградской области от ЛДПР Юрия Голикова, задержанного накануне по подозрению в мошенничестве, передает объединенная пресс-служба судов. Своей причастности к преступлению арестант не признает.

2 февраля в офисе на Петроградской стороне Голикова задержали сотрудники ФСБ в момент, когда он получал от бизнесмена, заранее предупредившего силовиков, взятку в размере 3 млн рублей. Из них 2 млн 845 тысяч рублей были муляжными купюрами.

По версии следствия, депутат вводил представителей компании в заблуждение, утверждая, что полиция привлечет их к уголовной ответственности, и вымогал взятку, уверяя, что за вознаграждение сможет помешать этому.