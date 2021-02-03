47news: Депутата ЗакСа Ленобласти Голикова заподозрили в получении взятки в 3 млн рублей

Управление Следственного комитета по Петербургу сообщило о задержании депутата Заксобрания Ленобласти, которого заподозрили в покушении на мошенничество. В сообщении СК не указано имя, "Фонтанка.ру" и 47news утверждают, что речь идет о Юрии Голикове.

По версии следствия, депутат вымогал 3 млн рублей у одной из коммерческих фирм региона. Сообщается, что в отношении этой фирмы региональное МВД проводило доследственную проверку, и депутат в ноябре 2020 – феврале 2021 года вводил представителей компании в заблуждение, утверждая, что полиция привлечет их к уголовной ответственности. Взятку в 3 млн рублей он обещал передать должностным лицам полиции за прекращение проверки и отказ возбуждать уголовное дело.

Парламентария задержали 2 февраля в офисе на Большой Разночинной улице, когда он получал деньги от представителя коммерческой структуры. Деньги передавались в рамках оперативно-розыскных мероприятий, поэтому настоящими были 155 тысяч рублей, а остальные 2,845 млн – муляжом.

47news, говоря о Юрии Голикове, отмечает, что депутат баллотировался от ЛДПР по Сертоловской территориальной группе, до прихода в ЗакС в 2016 году занимался строительным бизнесом. Принадлежавшая ему компания "Оникс" была признана банкротом и не достроила ЖК "Новая Швейцария" во Всеволожске, без квартир остались 119 человек.