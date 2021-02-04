Инфраструктура для массовых репрессий

После протестных акций 23 и 31 января в Петербурге, на которых в общей сложности задержали около 1,8 тысяч человек, правозащитники заявляли о том, что места в городском спецприемнике закончились. В нем должны содержаться те, кого арестовали по административной статье - именно протоколы об административном правонарушении составляли на задержанных на акциях. После долгих ночных очередей в холодных автозаках в спецприемник Петербурга арестованных протестующих стали увозить в Гатчину, а затем подключили к приему людей ИВС.

фото с сайта Уполномоченного по правам человека в Петербурге

Часы холода, голода и ожидания

В Петербурге в настоящий момент работает один специальный приемник по содержанию лиц, подвергнутых административному аресту. Он находится на Захарьевской улице и вмещает в себя 160 человек, максимально допустимое число содержащихся здесь арестантов - 200 человек.. Но число задержанных на акции 31 января перевалило за 1,3 тысячи человек, из них 195 человек арестовали в дополнение к тем, кто уже отбывал аналогичное наказание после акции 23 января - более 30 человек.

Сначала с наплывом задержанных на протесте 31 января не справлялись отделы полиции. По словам координатора "Правозащиты Открытки" Анастасии Бураковой, людей возили от одного отдела к другому:

- Катали из отдела в отдел. Привозили к одному, стоял автозак там, бывало и по часу, уезжал в другой, и так люди могли сменить виды трех отделов за свое путешествие по городу.

В итоге в некоторых отделах людей размещали просто в кабинетах или актовых залах. Так, например, было в 66 отделе полиции, где задержанных поместили в комнате на ночь и не выдали матрасов с подушками, сообщала "Команда 29". Другая правозащитная организация "Аполлогия протеста" рассказала, что часть задержанных на акции 31 января увезли в ОВД Сестрорецка, где разместили в актовом зале. Были отделы, например, 36 и 49, в которых совсем не хватало мест для ночевки задержанных, и их без составления каких-либо бумаг везли на ночь в другой ОП, рассказала Буракова.

Она напомнила, что обычно людей сразу везут в спецприемник, если суд решил дать им арест на несколько суток. Но с задержанными 31 января так получалось не всегда: по словам Бураковой,некоторых людей больше суток уже после решения суда держали в отделе полиции, так как в спецприемнике не было места.

По ее словам, в первый день после акции правозащитники насчитали 158 арестов. При этом, вместимость спецприемника на Захарьевской составляет 160 человек, отметила правозащитница.

- Надо понимать, что там еще содержатся [глава Штаба Навального в Петербурге] Ирина Фатьянова, [член ЛПР] Денис Луговский и еще некоторые люди, которым повторно давали арест, по сути, за одно и то же деяние после 23 января. Плюс еще никто не отменял пьяных за рулем, хулиганку и вот эти все вещи, которые не прекратились на время митингов, и еще правонарушения люди все-таки совершают, - сказала она.

По словам Бураковой, людей привозили автобусами из судов на Захарьевскую, и они проводили там по несколько часов в холодных автозаках в ожидании оформления в спецприемник. Правозащитница Яна Теплицкая также рассказала, что одну группу задержанных после суда отвезли обратно в отдел, а затем ближе к полуночи подвезли к спецприемнику. По ее данным, люди ждали в автозаках еще минимум до шести утра. Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский на своих страницах в социальных сетях сообщил, что в ночь на 2 февраля часть людей повезли на Захарьевскую, но в 9:00 часов утра они все еще ждали своего размещения в спецприемнике. В итоге некоторых арестованных поместить в городе не удалось и их отвезли в спецприемник в Ленинградской области - в Гатчину, написал Вишневский. По его словам, это возможно, так как Управление МВД у двух регионов общее. Ряд правозащитников и юридических организаций сообщали, что часть людей находилась в автозаках без еды, воды и возможности нормально поспать. В частности, об этом писал проект "ОВД-Инфо":

"В автозаке то холодно — если мотор выключают, то невозможно дышать из-за выхлопных газов. Арестованным не дают еды и воды. Ожидание длится уже около 8 часов".

При этом, некий информированный источник сообщил "Интерфаксу" 2 февраля, что на Захарьевской дефицита мест нет. Собеседник агентства на просьбу прокомментировать заявления Вишневского об отсутствии мест в спецприемнике города ответил: "Там просторно".

Правозащитница Теплицкая в разговоре с ЗАКС.Ру заявила, что держать людей в машинах было незаконно. Она со ссылкой на высказывания адвокатов напомнила, что административный арест можно отсрочить и принять человека в спецприемник тогда, когда там будет свободное место. Согласно п.1 ст. 31.5 КоАП, исполнение наказания в виде административного ареста можно отсрочить до месяца. Причиной могут быть обстоятельства, по которым исполнение наказания невозможно, сказано в кодексе.

Член ОНК Петербурга Анастасия Некозакова также отметила в разговоре с ЗАКС.Ру, что людей могли не везти сразу в спецприемник. Их даже могли выпустить из отделов с обязательствами о явке в суд и при желании арестовать позже, считает член ОНК.

- Город и вся эта система: спецприемников, отделов полиции, судебная система - она, конечно, не готова к таким массовым судам и арестам. Мне просто кажется, что, если есть какая-то координация между всеми этими ветвями, то в целом, как и [уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр] Шишлов выступал: никакой необходимости немедленно ночью везти людей в суды не было и можно было отложить исполнение, - сказала Некозакова.

Похожего мнения придерживается и депутат Вишневский. Он отметил, что вместо арестов людей могли оштрафовать, и тогда не пришлось бы искать новые места в спецприемнике.

"Конечно, не надо было ни задерживать, ни арестовывать столько людей - которые ни в чем не виноваты. При этом суды могли никого не арестовывать, а присудить штраф. И могли на совершенно законных основаниях отложить рассмотрение на пару недель. Но не сделали этого, предпочли устроить скоростное расправосудие", - написал парламентарий в соцсетях.

По новым адресам

Мест для арестованных после акций 23 и 31 января не хватило и в спецприемнике Гатчины. В итоге людей стали доставлять в изоляторы временного содержания (ИВС) в Петербурге - всего их в городе восемь.

Из информации правозащитников и юристов известно, что размещение всех арестованных после акции 31 января закончилось 2 февраля. Однако в ночь на 3 февраля в Петербурге прошло новое протестное мероприятие: люди вышли на Невский проспект, выступая против замены оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный. На акции силовики задержали более 200 человек, судить некоторых из них тоже решили сразу. Объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 февраля сообщала об избранных наказаниях для протестовавших: арестовали еще 38 человек.

Их стали отправлять уже в ИВС Ленобласти, сообщил ЗАКС.Ру помогающий задержанным активист Либертарианской партии России Иван Остапчук. По его словам, людей после суда вернули в отделы полиции, а 4 февраля повезли в изоляторы городов Волосово и Луга. В Лугу отправили автобус с 24 арестованными, а в Волосово - с 5 людьми, рассказал Остапчук. Депутат Борис Вишневский подтвердил ЗАКС.Ру информацию об отправке задержанных на акции людей в ИВС Ленобласти.

В самом ИВС Волосово сообщили, что могут дать информацию только о содержащихся у них людях. Везут к ним кого-то из Петербурга или нет, ответивший на звонок мужчина не знает. На уточняющий вопрос, содержится ли сейчас в ИВС одна из арестованных 3 февраля, собеседник издания ответил отрицательно.

Изоляторы временного содержания предназначены для содержания подозреваемых в совершении уголовного правонарушения до избрания меры пресечения, уточнила представительница "Правозащиты Открытки" Буракова. Она добавила, что также в ИВС могут перевести людей из СИЗО для проведения следственных действий.

Правозащитница Теплицкая не смогла вспомнить случаев, чтобы арестованных по административным статьям отвозили в ИВС. Об этом же сказала и член ОНК Некозакова. Она напомнила, что в 2017 году также было много арестованных после протестных акций и часть людей отвезли в спецприемник в Гатчине. Однако, перепрофилирования ИВС под административно арестованных еще не было, заявила Некозакова.

Она сообщила, что посещала ИВС Приморского района, когда туда повезли арестованных после протестных акций. Сотрудников изолятора предупредили о помещении к ним административных арестантов за час до их прибытия, рассказала член ОНК. Из ИВС вывезли всех обвиняемых по уголовным статьям, рассказала Некозакова.

- Видимо, решение на уровне города принято, на уровне главка, что, из-за того, что не справляется [спецприемник на Захарьевской], срочно ИВС освободить под административно арестованных. Сотрудники ИВС тоже первый раз в жизни сталкиваются административно арестованными, они никогда с ними не работали.

Некозакова со ссылкой на приказ МВД №63 отметила, что арестованные по административным статьям имеют право получать передачки, раз в сутки звонить, неограниченное количество раз видеться с адвокатом и получать другие "преференции", в отличии от подозреваемых в уголовном преступлении. Правозащитница считает, что сотрудники ИВС могут быстро ознакомиться с этими правилами и установить необходимый распорядок для протестовавших на январских акциях. Она добавила, что в ИВС Приморского района работники изолятора вели себя культурно, а доставленные туда арестованные на них не жаловались.

При этом, по мнению Некозаковой, в ИВС Приморского района условия содержания гораздо хуже, чем в спецприемнике.

- Хоть и новое здание, но почему-то там устаревшие требования. Там совершенно недопустимая вещь, что есть только дежурное освещение в камерах. Это такой очень мрачный, слабый свет над дверью, за решеткой, что тоже сейчас запрещено. Там читать, как мне кажется, невозможно. И как можно в таком полумраке находиться 10 суток, я себе слабо представляю.

Также в этом ИВС нет душа, сообщила Некозакова. То есть арестованные на 10 суток люди просто не смогут помыться. По ее словам, сотрудники изолятора пояснили ей, что душ не работает из-за проблем с протеканием и раньше это особой проблемой не было, так как люди у них содержались 3-5 дней. Отсутствие душа может быть нарушением прав арестованных по административным статьям, заявила член ОНК. Она добавила, что в ИВС Красногвардейского и Василеостровского районов условия уже получше.

Некозакова добавила, что на ее памяти спецприемник на Захарьевской при жизни без протестов никогда не бывал полностью заполнен. С ней согласна правозащитница Теплицкая:

- Если не пытаться всех пересажать, то спецприемник не переполнится.

Об этом упомянула и Анастасия Буракова. По ее мнению, городу не нужен еще один спецприемник. Если власти решат такой построить, то это определенно будет специально для задержанных на протестных акциях, считает представительница "Правозащиты Открытки".

- Мы живем в России, и ничего нельзя исключать. Но вообще спецприемника на Захарьевской хватает в мирное время с лихвой. Если строить, то это для каких-то массовых акций, которые в России проходят не очень часто, циклами раз в год. Если такое решение будет принято, это, конечно, будет настолько смешно, что даже грустно, сказала Буракова.

Теплицкая считает, что еще один спецприемник в Петербурге вряд ли будут строить: "Для того, чтобы что-то построить, нужно много времени, а сажать им хочется уже сейчас". По ее мнению, скорее в городе будут использовать московский опыт. Там административно арестованных направили в центр содержания иностранных граждан, рассказала Теплицкая. Она считает, что это не самая лучшая практика, так как условия в этом центре хуже, чем в спецприемнике.

- С одной стороны, казалось бы, условия там должны быть лучше, потому что выдворения люди ждут достаточно долго. Но в реальности, я так понимаю, там условия очень плохие.

После полуночной акции 2 февраля на рассмотрении в судах Петербурга остаются еще более 90 дел. В тех делах, по которым решение уже вынесено, самое популярное наказание - штраф, одному человеку назначили обязательные работы. Снижение числа арестов возможно произошло отчасти из-за того, что людей просто уже некуда сажать, предположила координатор "Правозащиты Открытки" Буракова.

- Сейчас, если кому-то будут давать административный арест, то, я думаю, это будут единичные случаи, потому что просто некуда размещать. То есть репрессии решили включить на полную катушку, но, слава богу, инфраструктуры для таких массовых репрессий у нас пока нет. Надеюсь, что и не будет, - сказала Буракова.

София Саттарова

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