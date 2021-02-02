Суды Петербурга отправили 195 человек после акции 31 января в спецприемник на 160 мест

Объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала статистику по рассмотрению административных дел в отношении задержанных на акции протеста 31 января в городе.

Всего в районные суды города поступило 651 дело, и материалы продолжают поступать. Больше всего дел поступило в Выборгский районный суд – 115, на втором месте – Пушкинский, 98 дел. Пока из общего числа уже поступивших материалов рассмотрены 563 дела.

Суды назначили гражданам за участие в митинге 31 января 353 штрафа и 195 арестов. При этом количество арестованных только за эту акцию уже превысило число мест в единственном спецприемнике Петербурга на Захарьевской улице, 6, который рассчитан на 160 мест – при том, что там еще отбывают административный арест некоторые арестованные после акции 23 января. Ранее правозащитники рассказали, что некоторых задержанных увозят из судов обратно в отделы полиции без сна, еды и воды, а у спецприемника выстраиваются очереди из автозаков.

9 протоколов суды вернули обратно в полицию. Еще шесть дел прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения.

Митинги 31 января прошли в ряде городов России на фоне суда по требованию ФСИН заменить политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 5 тысяч человек, в Петербурге – более 1,3 тысяч, это рекорд для города.