МВД подало 11 исков к уфимской активистке из-за акций в поддержку Навального 2021 года

Управления Министерства внутренних дел по республике Башкортостан подали 11 исков к активистке из Уфы Ольге Комлевой из-за работы силовиков на массовых митингах в поддержку Алексея Навального, проходивших зимой 2021 года. О новых исках активистка рассказала в своих соцсетях.

МВД желает получить от Комлевой компенсацию за работу силовиков из Бирского, Благовещенского и Кушнаренковского районов Республики Башкортостан на акции 31 января.

"Меня часто спрашивают, как я... Конечно, это уникальная ситуация, когда МВД хочет столько — 5,2 млн рублей — денег на зарплату", — поделилась Комлева у себя на странице в соцсети.

Напомним, что в январе 2021 года состоялись крупнейшие в новейшей истории России несанкционированные митинги, охватившие десятки городов. Демонстрации в поддержку арестованного политика Алексея Навального, впоследствии включенного в реестр экстремистов и террористов, привели к тысячам задержаний и десяткам уголовных дел.