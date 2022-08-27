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Новости 12:05

Ирину Фатьянову могут лишить жилья из-за отказа выплачивать полицейским 3,9 млн рублей

фото ЗакС политика Ирину Фатьянову могут лишить жилья из-за отказа выплачивать полицейским 3,9 млн рублей

Бывшая глава петербургского штаба Навального* Ирина Фатьянова может лишиться своего жилья из-за неисполнения судебного решения, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на региональный главк МВД. 

Весной счета эмигрировавшей оппозиционерки арестовали, поскольку она не выплатила 3,9 млн рублей компенсации полицейским за их "сверхурочную" работу на митингах 23 и 31 января прошлого года. На уходящей неделе суд отклонил апелляцию Фатьяновой, оспаривавшей крупное взыскание.

"В ближайшее время юристы ГУ МВД России намерены с привлечением службы судебных приставов запустить процедуру возмещения причиненного ущерба с реализацией имущества, принадлежащего Фатьяновой, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке", - рассказали изданию представители силового ведомства.

Напомним, что в январе 2021 года в Петербурге состоялись крупнейшие в новейшей истории несанкционированные акции солидарности с арестованным политиком Алексеем Навальным. Многотысячные демонстрации привели к массовым задержаниям и арестам, Навального впоследствии включили в реестр экстремистов и террористов и осудили по новому экономическому делу.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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