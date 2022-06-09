У Фатьяновой арестовали все банковские счета в России

Бывший координатор петербургского штаба Навального* Ирина Фатьянова сообщила о том, что все ее российские банковские счета оказались арестованными. Она узнала об этом благодаря письму от "Госуслуг", отсылающему к постановлению от 11 мая.

"Наложили арест на все мои счета, потому что я должна почти 4 млн рублей за сверхурочную работу "бравой" полиции на акциях 23 и 31 января", - пишет оппозиционерка в своем Telegram-канале.

Оспаривать арест счетов через суд она будет при помощи адвоката Сергея Локтева. Минувшей осенью Фатьянова покинула Россию, чему предшествовала безуспешная попытка зарегистрироваться на выборах в Законодательное собрание. В настоящее время она работает ведущей на YouTube-канале "Популярная политика".