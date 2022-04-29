Суд удовлетворил иск полиции о взыскании с Фатьяновой 3,9 млн рублей

Дзержинский районный суд 29 апреля полностью удовлетворил исковые требования ГУ МВД по Петербургу к экс-глава Штаба Навального* в городе Ирине Фатьяновой, сообщила сама Фатьянова в своем Telegram-канале. Полицейские требовали компенсировать оплату внеурочной работы сотрудников на несогласованных акциях 23 и 31 января 2021 года. Общая сумма исковых требования - 3,9 млн рублей.

"Иск ГУ МВД ко мне полностью удовлетворён, никакие аргументы защиты не приняты, я должна "правоохранителям" Петербурга и Ленобласти 3,93 млн рублей", - написала Фатьянова.

На первом заседании сторона защиты настаивала на том, что в обязанности правоохранительных органов входит обеспечение безопасности на несогласованных акциях.

Напомним, ранее суд сделал закрытым для слушателей рассмотрение иска МВД к Фатьяновой. Представитель полиции аргументировал это тем, что во время заседания будут якобы озвучены персональные данные сотрудников.

*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.