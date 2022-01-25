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Новости 12:02

Навальный, Соболь, Чанышева и другие оппозиционеры попали в перечень террористов и экстремистов

фото ЗакС политика Навальный, Соболь, Чанышева и другие оппозиционеры попали в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил перечень террористов и экстремистов, включив в него Алексея Навального и его ближайших соратников: Любовь Соболь, Вячеслава Гимади, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова.

Также в данном списке оказались экс-координаторы региональных штабов Навального* Павел Зеленский, Ксения Фадеева, Егор Бутаков, Андрей Фатеев, Вадим Останин, Лилия Чанышева, Захар Сарапулов.

Ранее в данный реестр попали и другие оппозиционеры: Леонид Волков и Иван Жданов. 

Согласно действующему законодательству РФ, у включённых в список граждан замораживают банковские счета.

Отметим, что большая часть из перечисленных соратников Навального вынуждены были временно эмигрировать, опасаясь уголовного преследования из-за дела ФБК*. Лилия Чанышева находится в СИЗО.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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