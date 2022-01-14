Росфинмониторинг внёс соратников Навального Волкова и Жданова в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внёс соратников оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень экстремистов и террористов. Обновлённый перечень опубликован на сайте службы.
Согласно действующему законодательству РФ, у включённых в список граждан замораживают банковские счета.
"Леонид, поздравляю, bro", - прокомментировал свой новый статус Жданов в Instagram.
В апреле 2021 года Росфинмониторинг добавил в обозначенный перечень "общественное движение штабы Навального"*.
Напомним, и Волков, и Жданов вынуждены были временно эмигрировать из России, опасаясь уголовного преследования со стороны властей.
*Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.