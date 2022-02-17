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Новости 12:03

Политик Эльвира Вихарёва не исключила, что к Соловью могут быть претензии из-за её стрима

фото ЗакС политика Политик Эльвира Вихарёва не исключила, что к Соловью могут быть претензии из-за её стрима

Столичный оппозиционный политик Эльвира Вихарёва предположила, что у правоохранителей могли возникнуть претензии к экс-профессору МГИМО Валерию Соловью в том числе из-за участия в её стриме. Соображениями на сей счёт она поделилась в разговоре с "Эхом Москвы".

"Это, действительно, не исключено, он довольно часто выступает на моей платформе в качестве спикера, аналитика. Это как-то может быть связано с его комментариями, довольно колкими для политики властей", - сказала Вихарёва.

Она добавила, что, по имеющейся у неё информации, возле её дома уже не первый день дежурят силовики. Кроме того, к ней, со слов соседей, приходили из Следственного комитета, однако дома её не застали. Уезжать из страны Вихарёва не намерена.

Напомним, вечером 16 февраля стало известно, что у политолога Валерия Соловья дома прошли обыски, его самого с сыном доставили на допрос в СК. По словам адвоката, Соловей проходит в статусе свидетеля по статье 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти или вражды".


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