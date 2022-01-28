Экс-глава мурманского штаба Навального* Грудина вместе с сыном уехала из РФ

Экс-координатор мурманского штаба Навального* Виолетта Грудина вслед за остальными соратниками оппозиционера вынуждена была уехать из России. Об эмиграции она рассказала в разговоре с агентством Reuters.

Грудина покинула страну, опасаясь за безопасность сына. Уехать ей удалось ещё в конце декабря прошлого года. Своё нынешнее местоположение она называть не стала, уточнив лишь, что пребывает в Европе.

"В принципе, я была готова остаться в России и сесть в тюрьму… Мне нужно было подумать о сыне и уехать, чтобы обеспечить ему безопасное будущее", — поделилась активистка.

Оказаться за пределами РФ было непросто, уточнила Грудина. В течение нескольких дней она перемещалась на машине, самолёте, автобусе и пешком. Конкретизировать способ, как ей удалось эмигрировать, Грудина не стала.

Экс-глава регионального штаба Навального* находилась под подпиской о невыезде. МВД объявило её в розыск.

Ранее, напомним, фонд Free Russia** подсчитал, что в 2021 году свыше полутора тысяч активистов и журналистов эмигрировали из РФ из-за политпрессинга.

Массовый отток журналистов и активистов начался весной 2021 года – после того, как силовики начали преследовать участников протестных демонстраций в поддержку Алексея Навального. Впоследствии множество соратников оппозиционера стали фигурантами "дворцового", "дорожного" и "санитарного" дел, дела ФБК*.

**Free Russia Foundation признана в России нежелательной организацией