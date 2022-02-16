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Новости 11:55

Верховный суд РФ отказался переносить дело Андрея Пивоварова из Краснодара в Петербург

фото ЗакС политика Верховный суд РФ отказался переносить дело Андрея Пивоварова из Краснодара в Петербург

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отказалась переносить дело общественника Андрея Пивоварова из Краснодара в Петербург, сообщается в телеграм-канале в его поддержку.

С Краснодарским краем Пивоварова связывает лишь один репост, сделанный в Facebook, и то, уточняют соратники политика, не им самим, а администратором его страницы, пребывавшим в Москве.

"Единственная причина, по которой Андрея будут судить в Краснодаре — желание скрыть весь позор этого сфабрикованного дела. И лишить процесс огласки, а Андрея — поддержки", — уверена сторонники Пивоварова.

Общественника, напомним, преследуют по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (ст. 284.1 УК РФ). До 29 апреля он находится под арестом в краснодарском СИЗО.


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