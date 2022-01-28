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Новости 18:17

Эмигрировавший Гудков рассказал, что ему запретили выезжать из России

фото ЗакС политика Эмигрировавший Гудков рассказал, что ему запретили выезжать из России

Политик Дмитрий Гудков, комментируя запрет "яблочнику" Сергею Митрохину выезжать из России из-за якобы непогашенных штрафов за участие в митингах, признался, что сам стал объектом аналогичного запрета. Это, впрочем, не помешало оппозиционеру спешно покинуть Россию минувшим летом.

Инцидент с запретом на выезд возник после того, как провластный блогер Илья Ремесло публично обвинил Гудкова в якобы фальшивых подписях, добытых перед выборами в Мосгордуму в 2019 году и будто бы частично принадлежавших умершим людям.

"Я тогда не сдержался и сказал пару нежных слов про некрофилию. Ремесло пошло в суд доказывать, что оно не некрофил. И доказало. Денег я ему за это заплатил, а выезд мне закрыли все равно. Совсем недавно и по второму, что характерно, разу", - рассказал Гудков в своем Telegram-канале.

Напомним, что Гудков уехал, когда перед уже выборами в Госдуму его включили в качестве свидетеля в уголовное дело о неоплаченной аренде помещения, к которому, как утверждает сам Гудков, он не имеет отношения. Его отец Геннадий Гудков, тоже бывший депутат Госдумы, покинул Россию еще раньше и последние несколько лет проживает в Болгарии.


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