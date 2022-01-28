Эмигрировавший Гудков рассказал, что ему запретили выезжать из России

Политик Дмитрий Гудков, комментируя запрет "яблочнику" Сергею Митрохину выезжать из России из-за якобы непогашенных штрафов за участие в митингах, признался, что сам стал объектом аналогичного запрета. Это, впрочем, не помешало оппозиционеру спешно покинуть Россию минувшим летом.

Инцидент с запретом на выезд возник после того, как провластный блогер Илья Ремесло публично обвинил Гудкова в якобы фальшивых подписях, добытых перед выборами в Мосгордуму в 2019 году и будто бы частично принадлежавших умершим людям.

"Я тогда не сдержался и сказал пару нежных слов про некрофилию. Ремесло пошло в суд доказывать, что оно не некрофил. И доказало. Денег я ему за это заплатил, а выезд мне закрыли все равно. Совсем недавно и по второму, что характерно, разу", - рассказал Гудков в своем Telegram-канале.

Напомним, что Гудков уехал, когда перед уже выборами в Госдуму его включили в качестве свидетеля в уголовное дело о неоплаченной аренде помещения, к которому, как утверждает сам Гудков, он не имеет отношения. Его отец Геннадий Гудков, тоже бывший депутат Госдумы, покинул Россию еще раньше и последние несколько лет проживает в Болгарии.