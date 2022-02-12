В Казани силовики интересуются у участников "Школы районной антикоррупции" планами о свержении власти

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с визитом в казанскую гостиницу "Регина", где началось занятие "Школы районной антикоррупции", информирует SOTA у себя в телеграм-канале.

По сведениям издания, силовики просят разъяснить им, "что за мероприятие тут проходит". Сами они обладают данными о том, что участники дискуссии намерены обсуждать способы свержения власти в РФ.

Ранее, напомним, изначальная площадка, где должна была пройти "Школа районной антикоррупции", основанная столичным политиком Юлией Галяминой, решила отказать организаторам в предоставлении места. Участники сообщали также об угрозах силовых облав.

Фото: Наиля Муллаева / SOTA