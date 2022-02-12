ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:00

В Казани силовики интересуются у участников "Школы районной антикоррупции" планами о свержении власти

фото ЗакС политика В Казани силовики интересуются у участников "Школы районной антикоррупции" планами о свержении власти

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули с визитом в казанскую гостиницу "Регина", где началось занятие "Школы районной антикоррупции", информирует SOTA у себя в телеграм-канале.

По сведениям издания, силовики просят разъяснить им, "что за мероприятие тут проходит". Сами они обладают данными о том, что участники дискуссии намерены обсуждать способы свержения власти в РФ.

Ранее, напомним, изначальная площадка, где должна была пройти "Школа районной антикоррупции", основанная столичным политиком Юлией Галяминой, решила отказать организаторам в предоставлении места. Участники сообщали также об угрозах силовых облав.

Фото: Наиля Муллаева / SOTA


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама