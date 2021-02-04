Депутаты МО "Смольнинское" выбрали и.о. главы - Ранков законность решения не признает

Муниципальный депутат МО "Смольнинское" от "Яблока" Никита Юферев рассказал ЗАКС.Ру, что 3 февраля он с десятью коллегами собрались на заседание совета. Изначально провести мероприятие они планировали в здании муниципалитета, но их туда не пустили - мундепы направились в офис партии "Яблоко" на Шпалерной улице, сообщил Юферев. По его словам, в заседании принимали участие 11 муниципальных депутатов. Они единогласно проголосовали за назначение мундепа Елены Мишкинис исполняющей обязанности главы МО "Смольнинское". Также депутаты приняли решение о том, что теперь и.о. руководителя местной администрации должен быть замглавы Владимир Королев, рассказал Юферев.

Он добавил, что с тех пор, как действовавший до этого и.о. главы МО Григорий Ранков перестал появляться на рабочем месте, депутаты возложили полномочия по созыву заседаний на Мишкинис. Эта возможность предусмотрена регламентов созыва заседаний совета МО "Смольнинское". Ранков в свою очередь в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что только он обладает правом созывать заседание. Он добавил, что выходил на работу несколько недель назад, но после задержания муниципалов полицейскими снова приболел.

- Я же вышел на работу, но потом, когда их забрали в полицию, я так распереживался: у меня давление подскочило. Я за них очень переживал, и у меня поднялось давление.

Муниципальные депутаты "Смольнинского" 20 января так же пытались провести заседания в стенах совета, но попасть внутрь не могли. Они вызвали на подмогу полицию, которая в итоге задерждала мундепов и составила на них протоколы о нарушении антикоронавирусных мер.

Ранков добавил, что в настоящий момент у него нет кабинета в здании муниципалитета. По его словам, он отказался от помещения, когда мундепы лишили его заработной платы. Также Ранков заявил, что намерен обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, если мундепы попытаются закрепить свое решение о назначении Мишкинис и.о.главы:

- Если какие-то документы у меня появятся о том, что она глава, я это все переадресую в Следственный комитет, прокуратуру и так далее по факту того, что происходит попытка захвата власти.

Напомним, между муниципальными депутатами "Смольнинское" и Ранковым, не избравшимся в 2019 году, но оставшемся в должности и.о. главы МО, регулярно происходят конфликты. Мундепы лишили его зарплаты, а он в ноябре 2020 года подал на них заявления в полицию. Также между сторонами в судах проходят споры более чем по 30 искам - в основном, об оспаривании документов, которые муниципалы приняли без Ранкова.

София Саттарова