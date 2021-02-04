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20:20

Адвокат Навального: По делу о клевете на ветерана его не могут лишить свободы

фото ЗакС политика Адвокат Навального: По делу о клевете на ветерана его не могут лишить свободы

В связи с резонансом вокруг дела о клевете на ветерана ВОВ, возбужденного против политика Алексея Навального, его адвокат Ольга Михайлова заверила общественность, что законодательство не позволяет избрать ее подзащитному наказание, которое будет связано с лишением свободы.

"С учетом времени совершения деяния, которое вменяется в вину Навальному, к реальному сроку его приговорить не могут. Ведь оно имело место до вступления в силу поправок, предусматривающих реальный срок наказания. А норма, ухудшающая положение подсудимого, введенная позже совершения преступления, применяться по закону не может. Обратной силы она не имеет", - цитирует ее ТАСС.

Первое судебное заседание состоится уже завтра утром - с личным участием Навального, которого привезут на слушание из СИЗО "Матросская тишина". Его преследуют за оскорбительные высказывания в социальных сетях о героях ролика в поддержку поправок в Конституцию, в котором снялся в том числе участник ВОВ Игнат Еременко. Минимальное наказание по уголовной статье о клевете - штраф до миллиона рублей. Отметим, что один реальный срок у политика уже есть - по делу "Ив Роше" оппозиционеру предстоит пробыть в колонии 2,8 года.

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