Мундеп Лаврова спросила у Смольного о "борьбе с терроризмом" с помощью грузовиков

Муниципальный депутат Владимирского округа Ксения Лаврова обратилась к главе комитета по благоустройству Сергею Малинину по поводу аренды снегоуборочной техники за бюджетный счет для перегораживания улиц в дни массовых мероприятий.

Судя по сайту госзакупок, соответствующий контракт с СПб ГУДП "Центр" комитет заключил в конце декабря. Максимальная цена соглашения составила 7,5 млн рублей.

Комблаг взял в аренду грузовые автомобили "в целях обеспечения мер по противодействию терроризму, в том числе требований антитеррористической защищенности объектов в период проведения массовых мероприятий".

В техническом задании контракта, говорится, что комитет готов платить 1 196,28 рублей в час за аренду грузового автомобиля и противотаранного устройства. При этом на одном мероприятии может быть до 160 грузовиков и до 80 противотаранных устройств. В контракте говорится, что Смольный должен каждый раз не позднее чем за сутки присылать в СПб ГУДП "Центр" заявку на конкретное количество единиц техники.

Лаврова спросила у руководства Комблага, почему вообще он "борется с терроризмом, а не занимается уборкой снега". Также она попросила "дать разъяснения по поводу нецелевого использования снегоуборочной техники".

Депутат сообщила ЗАКС.Ру, что намерена отправить аналогичное обращение губернатору Александру Беглову.

Напомним, в субботу, 6 февраля, снегоуборочная техника на несколько часов перегородила проезд по нескольким центральным улицам Петербурга, хотя в городе в этот день не планировалось никаких массовых мероприятий. Неделей ранее спецтехнику использовали для перекрытия Невского проспекта в день проведения акции "Свободу Навальному".

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