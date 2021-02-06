Кулаки после драки

Обыски по десяткам адресов, перекрытый центр города и репортажи о том, что на протестные акции никто не вышел. Так в Петербурге прошло 6 февраля, первый выходной день после временного отказа штаба Алексея Навального от уличной активности.

Раннее утро. "Он ублюдок конченый"

Пока весь город спал, полиция обыскивала квартиры политических активистов. Рано утром в субботу пришли к людям медийным или ранее попадавшим в отделения. Всего, по информации регионального управления МВД, обошли 30 адресов. Не везде активистов нашли по прописке. Например, полицейские не застали дома экс-кандидата в депутаты МО "Черная речка" Павла Чупрунова. Он выложил видео, записанное на домофон. На нем трое мужчин в штатском - Чупрунов считает, что это могли быть сотрудники центра "Э" - дергают за ручку двери парадной. Один из них говорит: "... Он ублюдок конченый, один из организаторов всей этой [ерунды], все вот эти нюансы знает".

Пришли также к либертарианцам, участникам движения "Весна" и активистам, не аффилированным ни с какими организациями. Поддерживавшей экологические кампании многодетной матери Марине Паркиной во время визита полиции стало плохо, рассказал ее соратник по "Зеленой коалиции" Красимир Врански. Паркина, по его словам, находится на 26 неделе беременности - ее увезли в родильный дом. По информации ЗАКС.Ру, к 20-00 активистка еще находилась в роддоме.

Обыски проходили в рамках уголовного дела о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ) во время акции "Свободы Навальному", состоявшейся 23 января. О привлечении по нему конкретных лиц ничего не известно, а все оперативные мероприятия проводились со свидетелями. Ранее квартиры активистов по этому делу обыскивали рано утром 31 января, в день очередной протестной акции.

Адвокат бывшего муниципального депутата "Финляндского округа" Светланы Уткиной Анна Каруличева написала в своем Telegram-канале, что к ее доверительнице тоже пришли, хотя 23 января Уткина отбывала административный арест после превентивного задержания. Защитница рассказала, что на допросе у Уткиной спросили о знакомстве с восемью людьми: представителями городского штаба Навального Даниилом Кеном и Ириной Фатьяновой, муниципальным депутатом МО "Малая Охта" Василием Куниным, активистами "Весны" Тимофеем Тумашевичем и Александром Верещагиным, либертарианцами Алексеем Баричем и Мариной Мацапулиной, а также участником "Левого фронта" Александром Тонконоговым. В районе 15-30 у Каруличевой взяли подписку о неразглашении данных и больше никаких подробностей она не сообщала.

фото Анны Каруличевой

В соцсетях начали сбор средств на мобильные телефоны активистам, у которых прошли обыски. У них изъяли всю технику. Как отметила Уткина, вплоть до mp3-плеера мужа.

Полдень. Перекрытый центр

Руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков еще несколько дней назад объявил, что до весны акций в поддержку политика проводиться не будет. Позже эту информацию подтвердили и в петербургской команде "навальнистов". Тем не менее еще вечером в пятницу, 5 февраля, на улицах города начали замечать скопления силовиков. Утром на Невском проспекте и на Дворцовой площади стояли металлические ограждения. Ближе к полудню снегоуборочная техника начала перегораживать прилегающие к Невскому проспекту улицы. Приостановили движение общественного транспорта по главной городской магистрали.

С 13-00 закрыли оба вестибюля станции метро "Невский проспект". В Telegram-канале Петербургского метрополитена написали, что это было сделано "в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок", без более подробных объяснений. В канале комитета по транспорту сообщили, что это было сделано "по требованию ГУ МВД". ЗАКС.Ру обратился за комментарием к пресс-секретарю ГУ МВД По Петербургу и Ленобласти Вячеславу Степченко.

- Вопросы ограничения дорожного движения не входят в компетенции полиции, - ответил представитель МВД.

Пресс-секретарь губернатора Александра Беглова Инна Карпушина на звонок корреспондента ЗАКС.Ру не ответила. Сам Беглов субботним днем осматривал дворовые спортивные площадки в Московском районе. Ни он, ни кто-либо другой из чиновников Смольного к вечеру так и не объяснил, что произошло в центре города.

Между тем, телеканал городского правительства "Санкт-Петербург" на своем YouTube-канале вел двухчасовой стрим с улиц города, как будто на них ожидалось что-то важное. В студии события дня комментировали генеральный директор канала Александр Малькевич и руководитель дирекции интернет-вещания Алексей Дементьев. На связи с ними были корреспонденты, которые сообщали из разных точек центра Петербурга, что никто протестовать на улицы не вышел. При этом сами ведущие эфира рассказывали о появившемся накануне "огромном количестве" публикаций в соцсетях с призывом к акциям прямого действия. Таким образом на канале давали понять, что полицию и спецтехнику в центр города якобы вывели небезосновательно.

"Этим, гадостью такой, заполнены социальные сети: собираемся там, туда идем, штурмуем, здесь что-то еще колобродим. А страдаем в результате мы все, нормальные люди, потому что часть города перекрыта - туда не пойдешь, здесь не пойдешь. Переходим на осадное положение из-за провокаторов, которые во многом этого и добиваются", - сказал Малькевич в эфире.

Три часа дня. Акция, которой не было

Единственным призывом, который более-менее активно разошелся по петербургским протестным Telegram-каналам был пост с информацией о планирующемся 6 февраля возложении цветов. Всех желающих собирали в 15-00 у памятника Жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной. Информация об акции изначально появилась в открытых активистских чатах, например, чате, посвященном акции 31 января. В нем состоит более 1200 участников. Там же, примерно за 10 минут до начала возложения разместили призыв "Не дадим себя на растерзание ОМОНу". Сообщалось об отмене мероприятия из-за большого внимания силовиков. Всем желавшим принять в нем участие предложили прийти к Соловецкому камню или другим тематическим памятникам.

Полиции и омоновцев на Воскресенской набережной действительно было много. Корреспондент ЗАКС.Ру насчитал 11 припаркованных автобусов ГУП "Пассажиравтотранс", на которых обычно перевозят задержанных на митингах, пару полицейских ПАЗов и несколько минивэнов. На улице Шпалерной разместились как минимум пять КАМАЗов Росгвардии. В небе взад-вперед летал вертолет.

К 15-30 у памятника возложили семь букетов. Кто-то оставил листок с надписью "Нельзя повторять". У Соловецкого камня оказалось еще более малолюдно. Там к 16-00 оставили четыре букета рядом с портретами Бориса Немцова и Анны Политковской. Немногочисленные участники акций домой смогли вернуться без проблем. В 16-00 движение транспорта в центре города возобновили.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников, Сергей Еремеев

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