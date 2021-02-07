Явлинский: Жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский по итогам многотысячных несанкционированных акций протеста по всей стране определился со своим отношением к ним и к их центральной фигуре - бывшему члену своей партии Алексею Навальному, находящемуся в СИЗО "Матросская тишина". По мнению одного из старейших демократов, преследуемым оппозиционером движет "национализм и популизм", что является ошибочной стратегией для будущего страны. Главный "яблочник" также сомневается в любви к свободам, которую приписывают заключенному его сторонники.

"Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления. Наивно и опасно надеяться, что какой-то вождь или группка вождей принесут свободу и государство, уважающее человеческое достоинство, на блюдечке", - написал он на своем персональном сайте.

Автор также считает, что антикоррупционные расследования Навального и его команды "практических результатов для общества не имеют".

На открытое выступление политика откликнулся ближайший сподвижник Навального Леонид Волков (один из немногих в его окружении, кто не находится в настоящее время под арестом).

"Мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента. Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать Яблоку еще один шанс", - рассудил он в своем Telegram-канале.

Напомним, что за последние две недели поддержать Навального, которому 2 февраля заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", россияне выходили как минимум трижды. С каждым разом действия полиции в отношении протестующих становились всё жестче.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.