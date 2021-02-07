Фотограф Дмитрий Марков продал свой снимок с силовиком под портретом Путина за 2 млн рублей

В короткие сроки ставшая знаменитой фотография сотрудника силовых структур за столом под портретом президента, сделанная журналистом Дмитрием Марковым, ушла с аукциона за 2 млн рублей. Обладателем прав на работу стала женщина по имени Екатерина.

"Умные люди подсказывают что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы", - объяснил свою поспешность фотограф в Facebook.

Продается также авторский отпечаток фото, стартовая цена - 10 тысяч рублей. Как обещает автор снимка, вырученные деньги пошли на поддержку правозащитных проектов "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".

Марков сфотографировал правоохранителя после своего задержания, находясь в столичном ОВД Косино-Ухтомский после оглашения решения суда, заменившего Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

фото: Дмитрий Марков / Facebook