18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:34

За создание музея-заповедника на Охтинском мысе подписалось около тысячи петербуржцев

фото ЗакС политика За создание музея-заповедника на Охтинском мысе подписалось около тысячи петербуржцев

Идея создания на Охтинском мысе археологического заповедника собрала уже около тысячи голосов петербуржцев, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на активистку Екатерину Чиркову. Участком земли на сегодняшний день владеет компания "Газпром", в чьи планы входит строительство напротив Смольного офисного здания.

Петербургское правительство ранее получило распоряжение от президента, тоже обозначившего интерес к созданию музея-заповедника, однако активисты в настоящее время не питают иллюзий относительно реализации этих планов.

"Мы пока не вдохновляемся этим решением и совершенно не понимаем, что за этим стоит. Ведь сам "Газпром" никаких заявлений не делал, поэтому мы продолжаем собирать подписи президенту Путину. Согласно решению Верховного суда, можно застроить практически весь мыс, потому что там якобы ничего нет", - отметила Чиркова.

За мыс борются петербургские депутаты и градозащитники, поскольку на этом месте в результате раскопок в 2000-х годах были найдены целые средневековые крепости. До распоряжения Путина губернатор Александр Беглов сетовал на невозможность договориться с "Газпромом" в правовом поле и заполучить участок земли в городскую собственность.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:34 За создание музея-заповедника на Охтинском мысе подписалось около тысячи петербуржцев

15:51 Беглов и Макаров поздравили митрополита Варсонофия с годовщиной его обретения сана

15:05 Молодежное "Яблоко" в Петербурге выступило против позиции Явлинского по Навальному

14:30 "Почему-то не пускают даже дошираки": Арестованный на 39 суток Пивоваров написал из спецприемника

13:43 Центр Петербурга вновь заставлен уборочной и полицейской техникой в отсутствие протестов

12:56 Фотограф Дмитрий Марков продал свой снимок с силовиком под портретом Путина за 2 млн рублей

12:37 Депутат Высоцкий поучаствовал в передаче воды Александровской больнице

12:03 У стен петербургского ЗакСа появились ограждения и автозаки

11:32 В России насчитали еще 16 тысяч заражений коронавирусом, в Петербурге - 1175

10:57 В Петербурге опробовали на себе вакцину "Спутник V" свыше ста тысяч человек

10:25 Явлинский: Жизнь без страха и без репрессий несовместима с политикой Навального

6 февраля, 21:49 Кулаки после драки

6 февраля, 20:50 Славу КПСС отпустили из полиции под обязательство о явке

6 февраля, 18:50 В Петербурге задержали рэпера Славу КПСС

6 февраля, 18:26 Муниципал: Мундеп Лаврова спросила у Смольного о "борьбе с терроризмом" с помощью грузовиков

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru