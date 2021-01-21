Смольный не готов ни выкупить у "Газпрома", ни обменять участок Охтинского мыса

Петербургский губернатор Александр Беглов ответил депутатам ЗакСа, которые хотят, чтобы "Газпромнефть" тем или иным образом освободила и не застраивала участок Охтинского мыса, представляющий собой историческую и археологическую ценность. Как следует из письма, руководство города не видит законных оснований для выкупа земли в городскую собственность. Вариант с предоставлением "Газпромнефти" альтернативного участка взамен беспокоящего градозащитников его тоже не устраивает: мыс не благоустроен и не оборудован должным образом.

"Обмен земельного участка, находящегося в госсобственности, на участок, находящийся в частной собственности, допускаемся, если последний по проекту планировки территории и проекту межевания территории предназначен для размещения объектов социальной инженерной и транспортной инфраструктуры или на котором расположены эти объекты", - говорится в ответе.

Депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале назвал изложенную Бегловым позицию "отпиской".

"Что же, мы упрямые и не отступим. Теперь прямо потребуем от КГА принять решение о подготовке изменений в ППТ (проект планировки территории). Направим обращение вице-губернатору Линченко. Но как же они боятся ссориться с "Газпромом"", - отметил политик.

Напомним, что энергетическая компания планирует построить на месте обнаружения средневековых артефактов и целых крепостей бизнес-центр. Архитектурную концепцию разработала японская компания Nikken Sekkei.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.