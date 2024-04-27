В Мурино разрешили ввести в эксплуатацию очередной долгострой

В Ленобласти избавились от очередного долгостроя, о чем сообщает пресс-служба правительства региона. Речь идет о двух корпусах жилого комплекса "Десяткино 2.0", расположенного в Мурино. Разрешение на ввод домов в эксплуатацию подписал Госстройнадзор.

По мнению профильного вице-губернатора Евгения Барановского, строительство подобных зданий, оставленных недобросовестными застройщиками, труднее завершать, чем возводить жилье с нуля. Обанкротившийся застройщик "Норманн", ответственный за ЖК, должен был закончить работы еще в 2018 году. На решение проблемы двух корпусов "Десяткино 2.0" у чиновников ушло два года.

"Поздравляю всех причастных с завершением очередного этапа работы и дольщиков, которые смогут, наконец, получить долгожданные ключи", - подытожил Барановский.

Третий корпус обещают сдать осенью.

Фото: ЗАКС.Ру