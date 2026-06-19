Дачу Фаберже продали московской компании за 102,7 млн рублей

АО "ФормаИнвест" из Москвы купила дачу Фаберже в поселке Парголово за 102,7 млн рублей, следует из протоколов торгов на сайте ГИС "Торги". Торги прошли 19 июня. Начальная цена объекта составляла 46,88 млн рублей. Общая площадь архитектурного ансамбля — 3 тысячи квадратных метров. Московская компания также получила право на аренду участка площадью в 7,95 гектара.

Компания "ФормаИнвест" была зарегистрирована летом 2024 года в Москве. Среди основных видов деятельности организации — капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование. Учредителем АО "ФормаИнвест" выступает Илиодор Гилязов. Он также является учредителем АО СФО "Омега 2" и АО "Крона-инвест".

Зимой 2023 года градозащитники попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить действия Министерства культуры и комитета по госконтролю и охране памятников по сохранению дачи Фаберже. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований сохранения объектов культурного наследия (ст. 243.1 УК). В феврале 2023 года суд обязал ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" провести ремонт на даче Фаберже в течение трех лет. Здание находилось на балансе учреждения.

Дачу Фаберже построили в XIX веке по проекту архитектора Карла Шмидта. Территория усадьбы включала жилой дом, конюшню, каретную, сад и фонтан. После революции объект национализировали. В здании располагались автомастерская, детский сад, санатории и дома отдыха. Статус объекта культурного наследия дача получила в 2001 году. С начала XXI века объект находится в запустении.

Дарья Нехорошева / Фото: КГИОП