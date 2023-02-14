Суд потребовал от владельца дачи Фаберже провести в ней ремонт

Арбитражный суд Москвы занял сторону чиновников из КГИОП и обязал собственника дачи Фаберже в Парголово привести ее в порядок. Как сообщает пресс-служба комитета, с момента вступления судебного решения в силу у владельца будет год на проведение первичных противоаварийных работ и три года на реставрацию.

Здание находится на балансе у ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК).

В случае неисполнения решения и срыва сроков учреждение должно будет выплатить 100 тысяч рублей неустойки, а в дальнейшем при тех же нарушениях платить по 200 тысяч ежемесячно.

Ранее состоянием памятника интересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В прошлом месяце скандал вокруг дачи со 120-летней историей привел к возбуждению дела по ч. 1 ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия).