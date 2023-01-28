Бастрыкин ждет доклада о ситуации с разрушением дачи Фаберже

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным в Петербурге провести процессуальную проверку из-за скандала с разрушением исторической дачи Фаберже в Парголово.

В сообщении от ведомства утверждается, что с каждым днем состояние памятника становится все более удручающим, утрачиваются ценные элементы декора, тогда как спасать объект никто не спешит.

В середине месяца от КГИОП стало известно, что в связи с состоянием исторической усадьбы полиция в отношении неустановленного лица возбудила дело по статье 243.1 УК (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). Объектом и землей под ним распоряжается ФГБУК "Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры" (АУИПИК)". С этой организацией профильный комитет минувшей осенью пытался судиться.

Дачу в Парголово в стиле модерн построили и расширили в 1900-х годах.